Marash Kumbulla affole les cadors de Serie A et d’Europe. Du haut de ses 20 ans, le défenseur central du Hellas Vérone (21 matches cette saison) montre beaucoup de qualités. Il a un physique imposant (1,91m) et dispose d’un bon jeu de tête. Pour ces raisons, la Juventus et l’Inter lui font les yeux doux mais vont devoir se heurter à un autre prétendant, la Lazio Rome.

Les Biancocelesti sont rentrés dans la danse pour tenter de s’attacher les services de l’international albanais (1 sélection). C’est ce que nous apprend Sky Sport Italia ce mercredi. Le club romain veut doubler ses deux concurrents dans ce dossier et mise notamment sur la bonne relation entre son président, Claudio Lotito, et son homologue du Hellas Vérone, Maurizio Setti. Une chose est sûre, le club véronais va récupérer une très belle somme pour son prodige albanais, un montant avoisinant les 30 M€.