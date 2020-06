Mbaye Niang et Kalidou Koulibaly animent présentement le mercato sénégalais. Et aux dernières nouvelles, deux équipes de Premier League, Tottenham et City, sont entrées dans la danse concernant respectivement l’attaquant de Rennes, pisté par l’Om, et le défenseur de Naples, courtisé par Liverpool.

Selon les informations L’Equi­pe, des discussions très légères ont bien été entamées entre le Stade Rennais et l’Om concernant Mbaye Niang. Mais si le président Nicolas Holveck ne s’opposera pas à son départ, il ne le bradera pas non plus, et on parle depuis plusieurs jours d’une indemnité autour de 20 M d’euros.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mbaye Niang a récemment fait une sortie pour déclarer qu’il serait même prêt à réduire son salaire pour rejoindre Marseille où il a déjà commencé à se chercher une maison.

Toutefois, l’Om aura de la concurrence sur ce dossier, car si Lyon et Monaco ont pris des renseignements sans donner suite, Tottenham a commencé à se positionner. Selon les informations de L’Equipe, le club de Londres se serait invité dans le dossier Mbaye Niang. Alors que transfert à l’Olympique de Marseille commençait à prendre forme, l’international sénégalais pourrait donc retourner en Premier League. Et même si les dirigeants de Marseille sont toujours en contact avec Niang, le dernier mot lui reviendra.

En tout cas, du côté du Stade Rennais, on ne fera pas obstacle à un départ de Niang. L’ancien joueur de l’Ac Milan devra donc faire un choix entre une place de titulaire chez les Olympiens ou être la doublure de Harry Kane sous les ordres de José Mou­rinho.

Depuis plus de trois mois, le nom de Kalidou Koulibaly était dans toutes les lèvres à Paris, où le directeur sportif du Psg Leonardo avait fait de lui le remplaçant idéal de Thiago Silva. Mais la Premier League semblait la piste la plus sérieuse.

Entre Manchester United, Ever­ton, Newcastle et Liverpool, chacun fait tout son possible pour attirer le roc de la défense sénégalaise sans avoir une certitude quant à sa signature pour l’été prochain.

Liverpool a fait monter la température ces dernières heures avec Klopp qui a parlé au téléphone avec Koulibaly. C’est ainsi que les Reds ont accéléré sur le dossier et aurait fait une offre de 60 millions d’euros plus leur attaquant Divock Origi. Mais Naples insisterait pour obtenir près de 100 millions d’euros.

Et voilà qu’un autre géant de la Premier League refait surface ; et ce n’est pas n’importe qui. Il s’agit de Pep Guardiola qui aurait relancé les grandes manœuvres en direction du capitaine des Lions.

D’après les informations de Duncan Castles, l’entraîneur de Manchester City aurait fait de Koulibaly l’une de ses priorités pour cet été et serait prêt à payer cher pour l’international sénégalais.

Et pour ne pas se faire surprendre par les autres prétendants, les Citizens auraient pris contact avec le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour en finir avec le dossier. Liverpool est averti !

