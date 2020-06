Dans les starting-blocks. Vendredi, la Ligue italienne de football (Lega Calcio) a annoncé la date de reprise de la Serie A dans un communiqué de presse. « Les clubs ont accueilli avec satisfaction l’autorisation donnée hier par le ministre Spadafora à la reprise de la Serie A et ont voté à l’unanimité pour l’organisation des 4 matches en retard de la 25e journée lors du week-end des 20 et 21 juin ». Un premier pas important pour les écuries transalpines qui se préparent donc à retrouver les terrains dans un contexte compliqué et inédit. Compliqué et inédit, le mercato le sera forcément un peu aussi…

De jeunes joueurs ciblés

Malgré cela, les clubs planchent sur le sujet. Et l’AC Milan n’échappe pas à la règle. Les Lombards veulent mettre en place un nouveau projet. Récemment, le président Paolo Scaroni, a expliqué qu’Ivan Gazidis souhaitait miser à présent sur « une équipe jeune, qui joue un football rapide, plus vite que ce que l’on voit habituellement en Italie, plus similaire au modèle anglais ou modèle Ajax.» Pour y arriver, l’AC Milan compterait confier les clés du camion à Ralf Rangnick, dont le nom circule avec insistance ces dernières semaines. Il arriverait pour occuper le poste d’entraîneur. La presse italienne ajoute même que l’Allemand souhaiterait les pleins pouvoirs sportifs.

Le mercato sera donc crucial pour avancer sérieusement dans ce nouveau projet. Et plusieurs joueurs sont ciblés par les Italiens, qui doivent toutefois composer avec des finances resserrées. Propriété du Real Madrid, Martin Odegaard (21 ans) a tapé dans l’oeil des Milanais. Le Norvégien a réalisé jusqu’à présent une très belle saison en prêt à la Real Sociedad, où il dispose d’une option pour rester une année supplémentaire. Le joueur pourrait rester, retourner au Real Madrid ou s’en aller de nouveau. Le Daily Mail a annoncé que les Merengues pourraient le sacrifier dans l’opération Pogba. Un dossier compliqué donc pour l’AC Milan, d’autant que son prix, estimé à 45 millions d’euros selon transfermarkt, devrait être un frein. Autre Norvégien à plaire aux Italiens : Kristoffer Ajer (22 ans). Le défenseur du Celtic serait suivi de près pour venir renforcer l’arrière-garde lombarde assure Tuttosport.

Milan prospecte en L1 et veut construire autour de Bennacer & co

Toujours en défense, le jeune Eduardo Quaresma (18 ans, Sporting CP U23) est ciblé selon La Gazzetta dello Sport. Mais la concurrence est féroce puisque l’Atlético de Madrid et Leipzig sont aussi sur le coup. Il sera également difficile pour l’écurie italienne d’attirer Tanguy Kouassi (17 ans), dont l’avenir est l’un des dossiers importants du PSG. D’autres joueurs de Ligue 1 Conforama sont également observés à l’image d’Imran Louza (Nantes, 21 ans). Predrag Rajkovic (24 ans, Stade de Reims) est suivi en cas de départ de Gianlugi Donnarumma. Les Milanais pistent également Memphis Depay (26 ans), dont le contrat prend fin en 2021 à l’OL, si Ante Rebic, prêté avec option d’achat de 25 M€ par l’Eintracht Francfort, venait à partir.

Les dirigeants de Milan doivent aussi éviter la fuite de leurs talents. Auteur d’une bonne saison sous le maillot rossonero, Ismaël Bennacer est courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester City d’après nos informations. Mais ce lundi, La Gazzetta dello Sport assure que l’AC Milan ne laissera pas partir l’international algérien qui figure parmi les hommes clés du projet de Rangnick. Idem pour Rafael Leão, Hakan Çalhanoglu et Theo Hernandez. Concernant ce dernier, dont le nom a été lié au PSG, son agent nous avait assuré il n’y avait rien de sérieux pour le moment. Si Milan compte donc construire autour des ces joueurs, d’autres ne seront pas retenus à l’image de Pepe Reina, en fin de contrat en 2021, ou de Matteo Musacchio, qui espère avoir une prolongation lui dont le bail prend fin en 2021. A Milan, la révolution est en marche !

