De l’aveu même de l’entraineur du LOSC Christophe Galtier, Victor Osimhen découvrira la saison prochaine un nouveau club. Le départ de l’international nigérian se confirme. Ce mardi après-midi, le buteur du LOSC est arrivé dans le Sud de l’Italie pour découvrir les installations de Naples, avec ses représentants.

En ce début d’après-midi, Osimhen a atterri dans le Sud de l’Italie pour découvrir les installations et faire connaissance avec les dirigeants. Ces derniers ont l’intention de lui proposer un contrat de cinq ans et des conditions salariales qu’il n’aura jamais dans le Nord de la France. Des négociations qui semblent en bonne voie, mais Osita Okolo, l’agent principal de l’international nigérien des moins de 21 ans, a tenu à calmer le jeu concernant son joyau.

«Victor aime Naples, une ville fantastique, et bien sûr il aime Naples en tant qu’équipe. L’intérêt d’un grand club italien ne m’étonne pas personnellement si l’on considère sa performance avec Lille. Mais si l’on parle de la série A, il y a beaucoup d’autres facteurs à prendre en compte…»

D’autres facteurs sont à prendre en compte et plus particulièrement un qui n’a pas échappé à l’agent du joueur. «Le thème du racisme. En Italie, il y a un gros problème de mon point de vue, malheureusement c’est un phénomène très répandu. En tout cas, le dernier mot sur son avenir sera celui de Victor et de personne d’autre», a-t-il indiqué, à TMW. Si l’attaquant semble apprécier le club, une chose est sûre, ce facteur pourrait peser dans la balance.

Africa Top Sports

