Le Bayern Munich s’agite en coulisses. Auréolé du titre de champion d’Allemagne il y a quelques jours, les pensionnaires de l’Allianz Arena ne devrait pas pour autant vivre un été de tout repos. Comme expliqué en mars dernier sur notre site, les Allemands préparent une révolution XXL durant cet été 2020. Et si des arrivées sont prévues, dont celle de Tanguy Kouassi (PSG), c’est surtout dans le sens des départs que cela devrait bouger pour le club bavarois. Outre Philippe Coutinho, dont l’option d’achat ne sera pas levée et qui retournera au Barça, plusieurs éléments sont annoncés partant ou ont des envies de départ. Il y a trois mois, nous vous parlions des cas de Corentin Tolisso et David Alaba. Et pour l’un comme pour l’autre, quitter le Bayern Munich est toujours une option.

Les joueurs du Bayern Munich ont la cote

Concernant le Français, acheté 41,5 M€ en 2017 à l’Olympique Lyonnais, il avait bien commencé son aventure en Bavière. Revenu là-bas avec le titre de champion du monde en 2018, le joueur âgé actuellement de 25 ans se blessait peu après, en septembre, aux ligaments croisés d’un genou. Une blessure qui a été un véritable tournant pour le milieu, qui a des difficultés à retrouver une place dans le onze munichois. N’entrant pas vraiment dans les plans de son entraîneur Hans-Dieter Flick, le footballeur sous contrat jusqu’en 2022 voit la porte s’ouvrir à condition qu’un club mette au moins 35 millions d’euros selon RMC. Un prix à la porté de nombreux clubs. Et cela tombe bien, plusieurs pensent à lui. Comme révélé sur notre site au mois d’avril, la Juventus, l’Atletico Madrid, Arsenal, Naples et Manchester United sont intéressés.

De son côté, David Alaba (28 ans) pourrait aussi s’en aller. Sous contrat jusqu’en 2021, le polyvalent défenseur n’a pas encore étendu son bail. Et d’après les échos venant d’Allemagne, le Bayern Munich envisagerait aussi une autre option à savoir s’en séparer durant l’été afin de récupérer des liquidités et d’éviter de le laisser s’en aller libre dans un an. Selon The Sun, Frank Lampard est très intéressé par l’Autrichien et souhaiterait le faire venir à Chelsea. L’Inter Milan a aussi été cité comme l’un de ses prétendants. Selon nos informations, Alaba a aussi été proposé au Paris Saint-Germain. Même chose pour son coéquipier Jérôme Boateng (31 ans), dont le bail se termine dans un an (juin 2021).

Thiago Alcantara vers la Premier League

Et l’international allemand n’est pas contre aller au bout de son bail. « Mon contrat à Munich court jusqu’en 2021, et je peux imaginer le remplir sous Hansi Flick. », a-t-il expliqué à Sport Bild. Cependant, quelques écuries suivraient son cas dont le Hertha Berlin, Arsenal ou encore Chelsea. Arrivé en 2013 à Munich, Thiago Alcantara (29 ans) est prêt à tourner la page. Sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien joueur du FC Barcelone aurait des envies d’ailleurs. Liverpool et Manchester City, où officie son ancien entraîneur Pep Guardiola, sont séduits à l’idée de le recruter. Mais d’après la presse allemande, c’est avec les Reds u’il devrait poursuivre sa carrière. Bild assure même qu’Alcantara a déjà fait ses adieux à certains de ses coéquipiers.

En revanche, il sera beaucoup plus compliqué pour Lucas Hernandez (24 ans) de le faire. Recruté l’été dernier pour 80 millions d’euros, soit le transfert le plus cher du club, l’international tricolore a connu une première saison difficile, notamment en raison de pépins physiques. Et comme indiqué sur notre site, le champion du monde 2018 ainsi que sa compagne ne se plaisent pas en Bavière. Le joueur aurait aimé retourner en Espagne, ce qui paraît compliqué. Il n’était pas fermé non plus à l’idée d’évoluer en France puisque son représentant a rencontré le PSG et les échanges ont été positifs. Mais comme expliqué sur notre site, le Bayern Munich ne compte pas lui ouvrir la porte cet été. Il reste à savoir si la position sera la même pour Michaël Cuisance (20 ans), suivi par l’OM, le FC Metz et Bordeaux.

