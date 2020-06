Mbaye Niang (25 ans) ferait de l’Om sa priorité, pour le mercato. Il aurait vidé son casier, à Rennes, et Julien Stéphan ne voudrait plus travailler avec lui.

Selon les éléments publiés par La Provence, Mbaye Niang souhaite être transféré à Marseille et «a profité des premières heures de déconfinement pour rallier Rennes et vider son casier au centre d’entraînement de la Piverdière». Le média ajoute que son attitude n’est pas appréciée, dans son club, et que Julien Stéphan ne veut plus travailler avec lui. Et selon toujours la même source, il souhaite se débarrasser de son buteur. Le coach Rennais a dès le départ, mal pris les déclarations de Niang qui «faisait la cour à Marseille».

«Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d’avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bon, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club», avait-il réagi.

Vers un transfert de 18 millions d’euros

Le montant de l’opération ne sera, quoi qu’il arrive, pas inférieur à 15 millions d’euros. Il s’agit du montant déboursé par le club de Pinault, il y a un an, pour s’attacher ses services définitifs. Mais une offre de 18 millions d’euros pourrait être nécessaire pour convaincre Nicolas Holveck, le président de Rennes, de le laisser filer.

Selon les informations de La Provence, Rennes ne souhaiterait pas céder le Sénégalais à moins de 20 millions d’euros. Pas loin des 18 millions annoncés. Les conseillers du joueur aimeraient quant à eux le caser en Premier League, mais cette solution ne constituerait pas sa priorité.

La rumeur prend de l’épaisseur, bien qu’elle ne paraisse pas vraiment en adéquation avec les moyens dont dispose Marseille pour se renforcer. Mais faut noter que l’attaquant sénégalais, auteur d’une bonne saison avec le Stade Rennais, intéresserait beaucoup André Villas-Boas qui souhaiterait aligner la saison prochaine un 4-4-2 avec un quatuor offensif composé de Payet, Thauvin, Benedetto et donc Niang.

Pour rappel, Niang a marqué 10 buts en 26 matchs de Ligue 1, cette saison.

