La suite après cette publicité

Le FC Barcelone n’aura pas énormément de fonds disponibles cet été. Les Catalans souhaitent dépenser les quelques sous restants – en plus de ceux qu’ils vont récupérer en vendant certains indésirables – dans l’opération Lautaro Martinez (Inter). Mais pour les autres positions, il faudra bricoler. D’où les nombreuses rumeurs évoquant des échanges de joueurs avec d’autres clubs européens.

Ainsi, Sport évoquait un accord entre le leader du championnat espagnol et la Juventus le week-end dernier. Nelson Semedo filerait pour Turin, et les Catalans récupéreraient Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio ainsi que 25 millions d’euros. Tout ceci a cependant rapidement été démenti, et la Vieille Dame serait prête à lâcher Pjanic mais uniquement à condition de récupérer Arthur Melo, qui ne souhaite pas vraiment quitter Barcelone.

João Cancelo, le nouveau latéral droit du Barça ?

Mundo Deportivo dévoile ce samedi que le latéral droit portugais devrait filer à Manchester City. Dans le même temps, le Barça devrait récupérer son compatriote João Cancelo. Les Citizens seraient ainsi particulièrement intéressés par le latéral du club catalan, et Jorge Mendes, agent des deux lusitaniens, pourrait faciliter cet échange. Semedo serait également plus intéressé par un départ vers Manchester que par un transfert à Turin.

Quant à Pep Guardiola, il ne serait toujours pas convaincu par Cancelo, arrivé à l’Etihad Stadium il y a un an, notamment à cause de ses lacunes défensives. Le média ibérique rajoute cependant que le salaire du Citizen étant supérieur à celui du Blaugrana, la masse salariale déjà colossale du club catalan pourrait encore en prendre un coup. Mais l’opération serait bien avancée et aujourd’hui, Cancelo a énormément de chances de porter la tunique barcelonaise la saison prochaine…