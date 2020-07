La suite après cette publicité

Le mercato franco-français a déjà ouvert ses portes (il y aura une pause d’un mois dès le 10 juillet), et le mercato international va bientôt suivre. Dès lors, les clubs du monde entier vont pouvoir passer à la vitesse supérieure dans certains dossiers ou plutôt finaliser et officialiser leurs transactions. En France, plus au nord, le LOSC va certainement être un acteur majeur de ce marché des transferts, notamment en attaque. Auteur d’une saison pleine avec les Dogues (38 matches, 18 buts, 6 passes décisives toutes compétitions confondues), Victor Osimhen est proche du départ et le Napoli semble tenir la corde, le principal concerné étant en Italie pour finaliser le tout.

Malheureusement pour la formation nordiste, le Nigérian ne devrait pas être le seul à quitter le navire dans les prochaines semaines. Alors qu’il devait prolonger son contrat, qui a pris fin le 30 juin, Loïc Rémy (30 apparitions, 14 buts toutes compétitions confondues en 2019-2020) ne va pas rester dans le nord de la France, comme nous vous le révélions récemment. Une décision qui avait forcément surpris l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier. Et avec ces deux départs, il va falloir recruter pour être performant offensivement la saison prochaine.

Un chèque de 30M€ pour faire plier La Gantoise ?

Dans la matinée, RMC Sport expliquait que le LOSC s’intéressait à Jonathan David, la pépite canadienne de La Gantoise (Jupiler Pro League). Une information confirmée il y a peu par La Voix du Nord. Le quotidien local avance en effet que les dirigeants nordistes travaillent sur le dossier et essaye de convaincre le meilleur buteur du championnat belge cette saison (18 buts en 27 matches) de venir à Lille. Le média parle même de «priorité».

Cependant, l’affaire ne devrait pas être simple. La Voix du Nord ajoute dans son papier que la concurrence devrait être rude avec des clubs anglais et allemands aussi intéressés. L’Olympique Lyonnais avait aussi montré un intérêt pour le Canadien l’hiver dernier. Le principal concerné, lié à La Gantoise jusqu’en 2022, aurait lui apprécié le discours de Luis Campos, conseiller sportif du président Gérard Lopez. Et si jamais le LOSC souhaite passer à l’action, il faudra certainement sortir le chéquier, car la formation belge attendrait 30 millions d’euros pour laisser partir l’international canadien (12 sélections, 11 buts), également auteur de 5 buts en Ligue Europa cette saison.