Compte tenu de la situation, le journal Le Parisien a décidé de faire le point sur le mercato parisien, indiquant qu’aucun grand départ n’était programmé à part ceux de Thiago Silva et Cavani qui seront libres à la fin de la saison.

Publicité

Pendant ce temps, le club disposait d’une enveloppe de 70 millions d’euros pour recruter dans quatre postes au PSG : un défenseur central, un arrière latéral droit, un milieu défensif et un attaquant.

Un trait a donc déjà été tiré sur certains dossiers qui auraient pu être activés qu’en cas de grosse vente de Neymar. C’est le cas de Kalidou Koulibaly, pour qui Naples exige 100M€, Lucas Henandez, que le Bayern valorise à 80M€, ou encore Paul Pogba. Au regard de la situation, ces dossiers peuvent être définitivement oubliés pour Paris.

Toutefois, certains autres dossiers restent ouverts: c’est le cas de Tiémoué Bakayoko, que Chelsea ne souhaite pas conserver, ou Pierre-Emerick Aubameyang, très apprécié par Tuchel, polyvalent et dont le transfert pourrait tourner autour de 40M€ puisqu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Arsenal.

Crédit photo: France TV Sport