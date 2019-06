Mercato – Le PSG sur les traces d’Idrissa Gana Gueye

Alors que les pronostics SportyTrader l’annoncent brillant lors de la CAN avec le Sénégal, Idrissa Gana Gueye pourrait bien profiter de l’événement égyptien pour se démarquer aux yeux du Paris-Saint-Germain.

Champion de France en titre, le club de la capitale française est effectivement sur les traces du natif de Dakar, lui qui reste notamment sur trois belles saisons avec la tunique anglaise d’Everton. Toujours dans l’objectif d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions l’année prochaine, les dirigeants du PSG aimeraient particulièrement le profil du joueur formé à Lille, et verraient en lui un parfait renfort pour leur milieu de terrain.

Déjà annoncé dans le viseur de Paris l’Hiver dernier, le Lion de la Teranga aura donc une double mission dans quelques jours au pays des Pharaons : emmener le plus loin possible le Sénégal dans le tournoi, et briller pour convaincre les Parisiens de passer à l’action. Qui sait, Gana Gueye sera peut-être le premier joueur sénégalais de Paris-Saint-Germain depuis le départ de Youssouf Sabaly en 2016. Pour cela, il faudra briller contre l’Algérie et compagnie.