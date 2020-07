La suite après cette publicité

Lorsqu’on associe mercato et Real Madrid, on pense souvent aux dépenses XXL des Merengues pour s’offrir les plus grandes stars de la planète football. Mais la Casa Blanca sait aussi bien vendre. Le dernier exemple en date se nomme Achraf Hakimi. Ancien pensionnaire de l’équipe réserve prêté deux ans au Borussia Dortmund, le latéral marocain va s’engager avec l’Inter en échange de 40 M€.

Une belle somme, même si le Real aurait largement pu en tirer un meilleur prix, vu le marché sinistré des latéraux. Dans son édition du jour, AS est parti de cette transaction pour faire une historique des ventes de la Casa Blanca. L’occasion pour le quotidien madrilène de rappeler que, depuis 2008, l’actuel leader du classement de Liga a vendu pour près d’un millard d’euros ! Environ 970 M€ pour être plus précis.

Le record pour Cristiano

Le record est bien évidemment détenu par le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Une opération qui a rapporté 100 M€ aux caisses merengues. Vendu 75 M€ à Manchester United en 2014, Angel Di Maria est le deuxième joueur de ce classement, devant Alvaro Morata, lorsque l’attaquant a été vendu à Chelsea pour environ 70 M€ en 2017/2018.

L’été 2017 a d’ailleurs été le plus juteux en termes de ventes avec plus de 130 M€ encaissés grâce aux transferts de Morata, Danilo (à Manchester City) et de Mariano Diaz (à l’Olympique Lyonnais) plus le prêt payant de James Rodriguez au Bayern Munich. Au contraire, l’exercice 2012/2013 est celui ayant rapporté le moins d’argent avec seulement 36 M€ d’encaissés.

Principales ventes du Real Madrid depuis 2008 : Achraf Hakimi (40 M€ au BVB), Mateo Kovacic (45 M€ à Chelsea), Marcos Llorente (30 M€ à l’Atlético), Cristiano Ronaldo (100 M€ à la Juventus), Alvaro Morata (70 M€ à Chelsea), Danilo (36 M€ à Manchester City), Jesé (25 M€ au PSG), Angel Di Maria (75 M€ à Manchester United), Mesut Özil (50 M€ à Arsenal), Gonzalo Higuain (40 M€ a Napoli), Arjen Robben (25 M€ au Bayern Munich) et Robinho (40 M€ à Manchester City).