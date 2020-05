Tout proche de rejoindre le club l’été dernier avant d’être victime d’une rupture des ligaments croisés, Leroy Sané est sans cesse annoncé en destination du Bayern Munich depuis.

Leroy Sané est déjà acquis?

Et à en croire l’ancien président du Bayern Munich qui a au passage mis la pression sur David Alaba en attente de prolongation, le fils de l’ancien international sénégalais, Souleymane Sané, fait déjà partie du futur du club.

“Une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern”

«Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu’une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich », a-t-il révélé au micro de Bayern 1 dans des propos relayés par Sky Sport Germany.

Une annonce forte qui laisse donc imaginer des négociations très avancées, voire finalisées avec le clan Sané et Manchester City. Reste désormais à entendre la suite de cette nouvelle.

Source : Footmercato

Bonjourdakar

L’article Mercato : Leroy Sané annoncé au Bayern Munich par l’ancien président du club ! est apparu en premier sur Snap221.info.