Cet été, l’équipe de France aurait dû participer à l’Euro 2020. Mais les hommes de Didier Deschamps devront finalement patienter une année supplémentaire puisque le tournoi a été reporté à l’été 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus. Une décision qui est un mal pour un bien pour certains éléments sacrés en Russie il y a maintenant deux ans. En effet, plusieurs d’entre eux ont galéré cette saison 2019-20, voire même l’année précédente. Ils pourront ainsi se refaire la cerise ou essayer de retrouver leur meilleur niveau pour être présents au championnat d’Europe avec les Bleus l’an prochain. Et pour certains, cela pourrait passer par un changement de club afin d’avoir plus de temps de jeu.

Du côté des gardiens, si Hugo Lloris (Tottenham) et Steve Mandanda ne devraient pas bouger, Alphonse Areola (27 ans), lui, a des chances de bouger. Prêté au Real Madrid, le Français va y terminer la saison. Ensuite, il sera temps pour lui de songer à son avenir puisque les Merengues ne comptent pas sur lui l’an prochain. Ils miseront sur Andriy Lunin pour occuper le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Sous contrat jusqu’en 2023, Areola ne devrait pas revenir à Paris, lui qui cherche un nouveau point de chute. Il aurait d’ailleurs quelques touches en Premier League. En défense, Samuel Umtiti (26 ans) fait régulièrement la une des médias catalans. Ceux-ci annoncent son départ durant l’été.

Des Bleus qui doivent se relancer

Handicapé par plusieurs blessures, l’ancien joueur de l’OL a vu Clément Lenglet lui être préféré. Ainsi, son nom a été cité du côté d’Arsenal. Mais Quique Setién, le coach du Barça, compterait sur lui et n’envisagerait pas un départ cet été. Son coéquipier et compatriote Ousmane Dembélé (23 ans) enchaîne aussi les galères depuis un certain moment. Et l’ancien du SRFC a été gravement blessé. Il a subi une opération en février suite à une rupture du tendon du tendon proximal de la cuisse droite. Malgré son absence, Dembouz a continué à faire parler de lui dans la rubrique transferts. Le Barça chercherait à se séparer de lui par tous les moyens, mais son prix pose problème. Liverpool, Paris ou la Juventus ont été mentionnés comme des points de chute. Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2022 ne souhaiterait pas s’en aller.

Toujours en Espagne, Thomas Lemar (24 ans) est annoncé sur le départ. Décevant depuis son arrivée chez les Colchoneros, l’international tricolore n’entre plus vraiment dans les plans de Diego Simeone pour la saison prochaine. Cet hiver, il était déjà question d’un départ. Cet été, c’est encore le cas. La presse anglaise a indiqué qu’il pourrait bien être inclus dans le deal visant à recruter Alexandre Lacazette. Lemar, lui, irait chez les Gunners. Son ancien coéquipier à Monaco, Djibril Sidibé (27 ans), a de fortes chances d’être de nouveau prêté à Everton. Toujours en Premier League, N’Golo Kanté pourrait bien être sacrifié par Chelsea, qui a énormément recruté cet été, assurait The Sun. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG surveilleraient ainsi son cas.

Les Français du Bayern sur le départ ?

Egalement milieu de terrain, Paul Pogba (27 ans) a eu quelques pépins physiques. Ce qui n’empêche pas La Pioche d’attirer l’attention du Real Madrid et la Juventus. La Juventus où Blaise Matuidi (32 ans) intéresse toujours autant l’OL, comme l’a avoué le président Jean-Michel Aulas. Corentin Tolisso (25 ans) ne sera pas retenu par le Bayern Munich, où son contrat se termine en 2022. Manchester United est notamment sur le coup. Son coéquipier Lucas Hernandez, lui, ne se fait pas à la vie en Allemagne. Son agent était à Paris la semaine passée pour initier les premiers échanges avec le PSG et peu après un accord était proche entre le joueur et le club français. Mais le Bayern Munich ne compte pas le laisser filer ainsi.

Même chose pour Florian Thauvin (27 ans). Après une longue blessure cette saison et la crise liée au Covid-19, le joueur de l’OM va pouvoir se pencher sur son avenir. Son contrat prend fin dans un an et il est en position de force. Toutefois, ça ne se bouscule pas vraiment pour lui. Le président Jacques-Henri Eyraud a indiqué qu’il ne partirait pas cet été. Ancien joueur de l’OM, Adil Rami est en quête d’un nouveau défi après son passage express à Sochi. Nabil Fekir (26 ans, Betis), lui, serait surveillé par le Real Madrid et d’autres écuries comme Newcastle. La vie après le titre de champion du monde 2018 est loin d’être facile pour les Bleus. Des Bleus qui, pour certains, attendent le mercato avec impatience et veulent faire le bon choix pour participer à l’Euro 2021.

