Arrivé à l’Inter en 2018, Lautaro Martinez s’est rapidement fait un nom en Europe. Après une saison 2018-2019 intéressante sous le maillot milanais (35 apparitions toutes compétitions confondues, 9 buts, 1 passe décisive), l’attaquant argentin a explosé lors de l’exercice en cours. En 31 rencontres, le joueur aujourd’hui âgé de 22 ans a trouvé le chemin des filets à 16 reprises, délivrant également 4 caviars.

Avec de telles performances, l’ancien avant-centre du Racing Club a donc forcément attiré les regards des plus grosses écuries européennes, à commencer par le FC Barcelone. Si le club catalan souhaite toujours récupérer Neymar, la priorité pour le mercato estival 2020 se nomme en effet Lautaro Martinez. Les Blaugranas cherchent d’ailleurs une solution pour faire baisser la note du joueur sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023.

«Il n’y a qu’une seule façon de l’éloigner de l’Inter, c’est de payer sa clause»

Du côté de la presse espagnole, on ne parle quasiment plus que de ça et en coulisses, les dirigeants du Barça chercheraient les bons joueurs à inclure dans la transaction pour payer moins cher, alors que la clause libératoire du joueur est de 111M€. Mais ce mercredi, le directeur sportif de l’Inter Piero Ausilio a tenu à faire le point sur ce dossier. Interrogé par Sky Italia, ce dernier a été assez clair au sujet de l’avenir de l’Argentin.

«Concernant Martinez, il n’y a qu’une seule façon de l’éloigner de l’Inter, c’est de payer sa clause. (…) C’est une clause qui expire dans les premiers jours de juillet, donc elle ne va pas durer très longtemps. Et c’est la seule possibilité qui existe de ne pas voir Lautaro loin de l’Inter aujourd’hui. Pour le moment, nous ne discutons de Lautaro avec personne. C’est un atout important du club, et puis nous n’oublions pas qu’il a encore trois ans de contrat avec l’Inter», a d’abord lâché le directeur sportif.

Mais le dirigeant de l’Inter ne s’est pas arrêté là. Piero Ausilio a également avoué que le FC Barcelone était bel et bien sur le coup : «de nombreuses équipes nous ont contactés pour parler du sujet Lautaro. Parmi elles, la plus décidée, avec laquelle nous entretenons des relations amicales et cordiales, est Barcelone. Je ne le cache pas. Et je sais que Barcelone sait parfaitement quelles sont nos intentions. L’Inter n’a pas l’intention de vendre Lautaro Martinez. Puis je répète, il y a une clause.» Le message est désormais passé.