Auteur d’une excellente saison avec l’Inter Milan (22 matches, 11 buts, 1 passe décisive), Lautaro Martínez attise les convoitises. Bien que le prochain mercato estival sera différent à cause de la crise du coronavirus qui a largement touché le football européen, le FC Barcelone a fait de l’attaquant argentin sa priorité pour la saison prochaine. Mais les choses ne sont pas simples pour le Barça qui doit composer avec des soucis économiques. S’il veut réaliser un mercato à la hauteur de ses envies, le club catalan devra vendre avant d’acheter. Pourtant, la presse espagnole est unanime Lautaro Martínez sera un joueur blaugrana la saison prochaine.

De son côté, l’Inter joue la montre alors que son joueur est sous contrat jusqu’en 2023. Et les déclarations du directeur sportif des Nerazzurri, Piero Ausilio, vont dans ce sens, car la formation italienne n’est pas vendeuse de sa pépite. «Concernant Martinez, il n’y a qu’une seule façon de l’éloigner de l’Inter, c’est de payer sa clause. (…) C’est une clause qui expire dans les premiers jours de juillet, donc elle ne va pas durer très longtemps. Et c’est la seule possibilité qui existe de ne pas voir Lautaro loin de l’Inter aujourd’hui, a expliqué le dirigeant intériste dans un entretien accordé à Sky Italia. Pour le moment, nous ne discutons de Lautaro avec personne. C’est un atout important du club, et puis nous n’oublions pas qu’il a encore trois ans de contrat avec l’Inter.»

L’inter veut sortir Luka Jović de sa galère madrilène

De quoi mettre fin aux différentes rumeurs ? Pas vraiment, car l’Inter sait que le Barça ne lâchera pas l’affaire dans le dossier Lautaro Martínez. Alors le club lombard commence à prospecter un peu partout en Europe pour lui trouver un remplaçant. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants milanais ont ciblé un joueur du Real Madrid. Intéressé par Edinson Cavani, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, l’Inter voudrait tenter le coup avec Luka Jović (22 ans). Le Serbe, arrivé l’été dernier dans la capitale espagnole, vit une saison compliquée où il est très peu utilisé par Zinédine Zidane (4 titularisations seulement de Liga cette saison).





Et pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, club avec lequel il a brillé l’année dernière, l’Inter a une idée bien précise. En effet, le journal transalpin indique que le salaire de l’attaquant de l’international serbe pourrait être un frein, mais vu sa situation à Madrid, les Merengues ne devraient pas mettre trop d’obstacles pour s’en séparer. Surtout, avec la vente de Mauro Icardi au PSG, qui se précise, l’Inter aura un peu plus de surface financière pour réaliser l’opération. Le Real Madrid pourrait accepter tout en glissant une clause de rachat dans le deal, comme il l’avait fait avec Álvaro Morata lorsque l’Espagnol avait été cédé à la Juve avant d’être racheté en 2016. Quoi qu’il en soit, l’Inter prévoit un futur sans Lautaro Martínez et compte bien se renforcer l’été prochain…

