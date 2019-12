Mercato Maison de Production : Ousseynou Ba, plus connu sous le nom d’acteur Pathé Sene dans la série Adja ou sous l’agent Martin Bass dans Pod et Marichou, quitte le staff technique de Marodi pour rejoindre la maison de Production Yesdakar dans la série Secrets de Famille, comme Directeur Artistique et Scénariste

