La rumeur Nottingham Forest refait surface. Et c’est Mbaye Diagne lui-même qui a été à l’origine de cela. Ayant un avenir très incertain, l’international sénégalais a fait un clin d’œil au club anglais de Championship sur les réseaux sociaux. Sur ses comptes sociaux, l’attaquant de 28 ans a partagé une photo avec le maillot du Fc Bruges et le logo de Nottingham Forest. Une photo avec ce commentaire : «Le destin est écrit et vrai… Merci beaucoup pour tout. Dieu accepte tout ce que vous faites pour moi. (Un Lion ne meurt jamais).» Après cette publication, plusieurs questions se sont posées. Est-ce le joueur qui fait un appel du pied à Nottingham Forest ? Ou les deux parties ont

elles déja trouvé un accord pour un transfert cet été ? Des interrogations qui restent pour le moment sans réponse. Annoncé tout proche de Watford, Mbaye Diagne remet un gros doute sur son avenir avec ce post. Ce qui est certain est que l’ancien joueur de la Juventus ne sera pas conservé par le Fc Bruges, ni Galatasaray.

