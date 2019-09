Club Brugge a recruté Mbaye Diagne et l’attaquant sénégalais a adressé un message d’adieu au jaune-rouge. Mbaye va donc rejoindre le championnat belge.

L’attaquant sénégalais, qui est sur le chemin de la Belgique, a déclaré sur son compte instagram un message d’adieu à Galatassaray : « Merci à Galatasaray pour tout. Je remercie tous mes coéquipiers et mon équipe technique. Je remercie également les fans pour leur soutien. Ce fut une réussite et satisfaisante. Tu resteras comme ma famille. »

Arrivé à Galatasaray lors de la saison 2018-2019, Mbaye Diagne a marqué 10 buts avec le club. Débutant la saison avec 20 avec Kasimpasa, il a terminé sa saison avec un total de 30 buts pour devenir le meilleur buteur de ce championnat.

Exclu – Mercato: Mbaye Diagne fait faux-bond à Anderlecht, et opte pour le FC Bruges

La journée de lundi sera une course contre-la-montre pour Anderlecht dans sa quête d’un attaquant.

Alors que le dossier Papiss Cissé était trop complexe, le Sporting pensait tenir le bon bout avec Mbaye Diagne, attaquant sénégalais de 27 ans appartenant à Galatasaray.

Un accord de principe sur base d’un prêt payant avec option d’achat était sur la table. Et pourtant, alors que tous les signes étaient au vert, Diagne ne renforcera pas le secteur offensif d’Anderlecht mais celui du… FC Bruges, annonce le journal belge Le Soir !

Mbaye Diagne a été sensible à l’argument Ligue des Champions, compétition à laquelle le FC Bruges est qualifié et qui attire le Lions sénégalais. Si cette transaction se confirme, le meilleur buteur du championnat turc va rejoindre la grande colonie sénégalaise de Bruges avec Krépin Diatta, Amadou Sagna, Ousseynou Cavin Diagne et Mamadou Diatta.