Il s’agit du transfert le plus chaud du mercato en France. Mbaye Niang à l’OM, un nouveau rebondissement dans le dossier qui s’annonce coûteux.

Marseille propose à Mbaye Niang un contrat de cinq ans. Selon La Provence, la direction des bretons a fait savoir aux intéressés qu’il faudra signer un chèque d’au moins 18 millions d’euros pour conclure le transfert. Ce qui risque de refroidir les ardeurs des phocéens qui pourtant, semble avoir la priorité dans ce dossier. Brighton a même renoncé.

S’y ajoute que l’attaquant de 25 ans a « déclaré sa flamme » à l’OM. Et il a confirmé ses intentions auprès de ses dirigeants en vidant son casier au centre d’entraînement de la Piverdière après la levée du confinement. Ce qui a empiré la situation tendue entre lui et son club. L’entraîneur rennais, Julien Stéphan, ne veut plus travailler avec son meilleur buteur (15 buts, 36 matchs). Une bonne nouvelle pour le club phocéen s’il arrive à rassembler une telle somme!

