Après Mouhamadou BITEYE et Thiamas, deux autres anciens font leur retour au sein du Groupe Walfadjri.

En effet, ledit Groupe officialise ce mardi 11 août 2020 les arrivées de l’animateur Mass MBOUP et du chroniqueur Bara DIENE. Deux anciens que les téléspectateurs de WALFTv et les auditeurs de WALF Fm connaissent bien pour les avoir suivis pendant de long moment. Après une brève séparation qui a permis à Mass MBOUP et à Bara DIENE d’engranger davantage d’expérience dans d’autres médias, tous les deux ont accepté de revenir à la maison qui les a fait connaitre.

Des retours qui entrent dans le cadre de la nouvelle politique de recrutement du Groupe de presse. D’ailleurs, indique Me Cheikh NIASS, ces recrutements d’animateurs et chroniqueur, seront suivis par le retour de grands noms de presse sénégalaise qui se sont jadis illustrés à WALF.

