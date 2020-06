Présent en conférence de presse à l’occasion de la reprise de l’entraînement du FC Metz, l’entraîneur Vincent Hognon a donné quelques indications sur le prochain mercato messin qui s’annonce calme. Sans surprise, il confirme le très probable départ du meilleur buteur du club la saison dernière, Habib Diallo (26 matchs de L1, 12 buts et 3 passes décisives).

On sait tous qu’il dispose d’un bon de sortie. Si le club reçoit une offre satisfaisante, il partira et on cherchera à se renforcer devant » a-t-il déclaré. L’hiver dernier, le buteur sénégalais suscitait déjà plusieurs intérêts, à l’image de ceux de Chelsea et de Tottenham. Le coach a ensuite affiché sa « confiance en Ibrahima Niane pour occuper le poste d’avant-centre » la saison prochaine. « Et on a accueilli Lamine Gueye (ex-Génération Foot, prêté deux saisons à Pau, en National) qui a des qualités très intéressantes » a ajouté Hognon, rapporté par Madeinfo.

Arrivé à Metz où il a signé son premier contrat professionnel en 2015, Diallo est pour le moment lié au club jusqu’en 2022.

wiwsport.com

wiwsport

L’article Mercato – Metz : Habib Diallo a un bon de sortie est apparu en premier sur Snap221.info.