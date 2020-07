Sans club depuis la fin de son contrat en Turquie, à Gazişehir Gaziantep FK, Moussa Sow (34 ans) pourrait changer d’air et rejoindre une destination mois commune, qui est le Brésil.

Selon le journaliste Brésilien Anderson Batista, Fortaleza, club de première division Brésilienne a coché le nom du joueur sur ses petits papiers.

Moussa Sow est sans club actuellement et « souhaiterait jouer un an de plus ». Son dernier match remonte à mai 2019.

