Fin d’un long feuilleton qui a tenu en haleine le football français. Isaac Lihadji est officiellement un joueur de Lille.

Ce jeudi, Lille a officialisé le transfert de Lihadji. Ce dernier va désormais évoluer sous les couleurs du LOSC à compter de la saison prochaine. Club avec lequel, le Franco-comorien a signé son premier contrat professionnel.

« Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m’ont attiré, et j’ambitionne désormais d’intégrer le groupe, car je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur », a déclaré le feu follet sur le site officiel du club.

Formé à l’Olympique de Marseille, le jeune ailier de 18 ans n’a jamais su trouver un accord avec son club formateur pour la signature de son contrat professionnel. Les discussions n’ont pas abouti et les deux parties ont décidé de plus aller au bout. Annoncé depuis quelques semaines chez les Dogues, Isaac Lihadji a effectivement rejoint l’effectif du LOSC. Une recrue dont se réjouit le club nordiste qui le considère comme ‘l’une de plus belles promesses de la génération 2002’.

