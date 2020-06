Dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais fait. Stéphane Diarra est officiellement joueur du FC Lorient.

Courtisé par plusieurs clubs cet été dont Lille et Marseille, l’ailier ivoirien de 21 ans a porté son choix sur Lorient, un club promu en Ligue 1. Diarra, désormais ex joueur de Le Mans s’est engagé pour les 5 prochaines années avec les Merlus (2025).

Pour ses premiers mots en tant que joueur du FC Lorient, Stéphane Diarra a donné les raisons de son choix pour les Merlus. Plusieurs facteurs ont d’ailleurs concouru en faveur du club.

« Rejoindre le FC Lorient est un nouvel aboutissement pour moi et un beau défi à relever. Je sais qu’ici je vais pouvoir progresser dans de très bonnes conditions. J’ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et le staff pour ensuite me mettre vite au travail. La découverte de la Ligue 1 est un challenge très excitant et je mettrai tout en œuvre pour être performant rapidement », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Ses premiers pas sous les couleurs lorientaises en Ligue 1 seront scrutés à la loupe. Il est considéré comme un véritable feu-follet.

Africa Top Sports

L’article Mercato : Officiel, Stéphane Diarra, nouveau joueur de Lorient est apparu en premier sur Snap221.info.