L’annonce est faite par le président du club Bernard Laporte dans un L’Observateur. PAU FC est en ligue 2 mais le capitaine Moustapha Name ne restera pas.

Le joueur avait annoncé les couleurs dans un entretien avec wiwsport. Son départ est confirmé par son président de club Bernard Laporte. Celui qui se dit Sénégaulois nous parle de l’offre pour l’attaquant de 25 ans.

« On garde tous les joueurs sénégalais. Après, il y’a Moustapha Name qui est en discussion avec le Paris Fc. Après, je pense qu’il va partir parce que c’est un club plus huppé en Ligue 2 qui veut monter en Ligue 1 l’année prochaine. C’est un club à gros budget, on ne peut pas lutter par rapport aux propositions financières qu’ils ont faites au joueur. On ne peut pas s’aligner. Il y’a aussi un projet sportif plus alléchant que celui de Pau qui va joueur le maintien. Paris Fc va jouer la montée. A part Moustapha Name, on va faire le maximum pour que les autres restent avec nous, la saison prochaine. »

Dans l’effectif paulois depuis juillet 2018 en provenance de l’AS Douanes, Name a disputé 23 matchs cette saison avec 4 buts inscrits et une passe décisive.

wiwsport.com

wiwsport

L’article Mercato – Pau FC: Tous les sénégalais vont rester sauf Moustapha Name selon le président est apparu en premier sur Snap221.info.