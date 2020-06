Au cœur d’un imbroglio avec Watford, le milieu de terrain du Havre Pape Gueye (21 ans) conteste son engagement avec le club anglais et cherche actuellement une autre équipe. Intéressé par les services du jeune talent par le passé, l’Olympique de Marseille se trouve à l’affût sur ce dossier.

Et selon les informations du site spécialisé Le Phocéen, le récent 2e de Ligue 1 mène bel et bien des négociations avec Watford pour un éventuel transfert de Gueye ! Alors que les Hornets réclament 5 millions d’euros pour vendre le Français, les Marseillais espèrent parvenir à un accord pour un prix plus réduit.

Pour rappel, Gueye pourrait aussi tenter de rompre unilatéralement son contrat avec Watford, ce qui ferait de lui un joueur libre et arrangerait l’OM financièrement. Mais dans ce cas, son futur club s’exposerait à des sanctions au cas où les instances ne tranchent pas en sa faveur par la suite, précise Maxifoot.

