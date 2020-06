Quelques jours après avoir annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat au PSG, le défenseur central Tanguy Kouassi est dans le viseur du Stade Rennais.

Le temps de jeu plutôt qu’un gros morceau ? Alors que Tanguy Kouassi (18 ans) ne prolongera pas son contrat avec le PSG, le défenseur central est convoité par de nombreuses grosses écuries. Leipzig, l’AC Milan ont déjà été écartés par l’entourage du joueur, mais à en croire L’Equipe ce matin, un géant espagnol ainsi que le Bayern pourraient être intéressés. Pourtant, le quotidien français avance le fort intêret du camp Kouassi vers le Stade Rennais, selon une source proche du joueur.

Le premier coup du Stade Rennais au mercato ?

Ce serait un joli coup réalisé par le nouveau trio rennais, composé de Holveck (nouveau président), Maurice (nouveau directeur sportif) et Stéphan (entraîneur). Le président du club breton travaillerait sur le dossier depuis plusieurs semaines, et aurait aussi approché la piste Axel Disasi (Reims). Rennes, une destination étonnante au vu des cartes que le défenseur central a en main, lui qui rentrait dans les plans de Tuchel la saison dernière en dépit de son jeune âge. Il a débuté 13 rencontres toutes compétitions confondues, dont quatre matchs de Ligue 1 en tant que titulaire : Monaco en janvier (victoire 4-1), Dijon (4-0) , Montpellier (5-0), et Amiens (4-4) en février. Il avait inscrit un doublé contre le club picard.