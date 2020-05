Leandro Paredes est passé par beaucoup de phases lors de la saison 2019-2020. Ignoré au début de saison, avec peu de temps de jeu, il s’était révélé en fin d’année 2019, enchaînant les titularisations et les bonnes performances, avant d’être de nouveau moins utilisé par Thomas Tuchel pour enfin réapparaître lors du huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund. L’Argentin, âgé de 25 ans, semble malgré tout avoir trouvé la bonne carburation au PSG, où son caractère sur le rectangle vert amène beaucoup à son équipe.

Et il faut croire qu’il pourrait avoir un impact même en cette période de confinement. En effet, il s’est montré très affirmatif à l’heure d’évoquer l’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain en répondant à des journalistes argentins de Fox Sports. « Neymar va rester », a-t-il lancé. Paredes s’est révélé être proche de Neymar au cours de la saison, devenant quasiment un garde du corps sur le terrain. « Oui, on parle beaucoup, il m’appelle tout le temps », a confirmé le milieu de terrain.

“NEYMAR SE QUEDA CON NOSOTROS”#90MinutosFOX – Leandro Paredes y la posibilidad de que el brasileño vuelva a Barcelona. pic.twitter.com/RIlUw9AIm9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 6, 2020

Paredes sait ce qu’il manque au PSG en Ligue des Champions

Outre le cas Neymar, il a dit tout le bien qu’il pensait de ses coéquipiers. « Au PSG, je joue avec les tout meilleurs, Verratti est le meilleur milieu, c’est impossible de lui prendre le ballon, il va toujours s’en sortir », a-t-il par exemple glissé, relayé par CulturePSG. « L’effectif est incroyable, je profite chaque jour, aux entraînements, le niveau est très élevé ».

Enfin, Paredes a expliqué quel était selon lui le problème du PSG en Ligue des Champions avec les éliminations à répétition et les revers humiliants. « Nous sommes en train de changer la mentalité du club, cela s’est vu lors du match retour face au Borussia Dortmund. La mentalité est différente en championnat ou en coupe d’Europe. En Ligue des Champions, tu ne peux pas te relâcher une seule seconde alors que le niveau de la Ligue 1 peut te le permettre. La qualité supérieure de nos joueurs fait qu’une individualité pourra toujours te faire gagner. Si on change de mentalité en Ligue des Champions avec les mêmes joueurs, la même équipe, cet engagement et cette rage de vaincre nous feront gagner. » Réponse, peut-être, en août !

