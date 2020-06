Les dirigeants du PSG n’envisagent pas de prolonger Thiago Silva (35 ans), une décision qu’il n’accepte pas.

Le défenseur prend très mal la décision du club parisien de ne pas reconduire son contrat. « Il est dépité et attristé par la tournure des événements. Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement ce choix pour lui et sa famille », a confié un membre de son entourage à RMC Sport. Et il comprend d’autant moins le choix de Leonardo, qu’il se sentait en pleine forme : « Cette saison il se sentait au top avant le covid,. Il avait faim et même s’il a 35 ans, il se sent très en forme et il a du mal à comprendre cette décision », a ajouté le proche. Thiago Silva aurait bien l’intention de disputer les derniers matchs de la saison, dans les coupes et en Ligue des Champions : « On le sent démuni, mais pas pour autant démotivé. Une colère, mais aussi l’envie de la gagner », a indiqué l’un de ses amis dans le vestiaire. Le joueur brésilien évolue dans l’équipe parisienne depuis l’été 2012. Il a disputé 310 rencontres, sous ses couleurs.