Courtisé par le Stade Rennais, le jeune défenseur central ghanéen Mohammed Salisu serait toujours courtisé par Florian Maurice, qui n’abandonnerait toujours pas la piste menant au défenseur du Real Valladolid.

De passage dans Team Duga, l’ancien responsable du recrutement à Lyon, Florian Maurice, désormais directeur technique du Stade Rennais, a évoqué différentes pistes suivies par le club breton pour le prochain mercato. L’une d’entre elles conduit au jeune défenseur ghanéen Mohammed Salisu (21 ans, Valladolid), « un défenseur central qui fait partie des priorités ». « On a besoin de se renforcer à ce poste-là, a expliqué Maurice. On a entamé des démarches pour Salisu. Nous sommes toujours en contact avec club et l’entourage du joueur. On reste actifs sur ce dossier. »

Africa Top Sports

L’article Mercato : Rennes a entamé des démarches pour Salisu Mohammed est apparu en premier sur Snap221.info.