Le mercato d’hiver sera agité du côté du club breton. Des joueurs s’interrogent sur leur avenir avec les rouge et noir et pourraient quitter Rennes en janvier. Sur cette liste de départs, figure le nom de Diafra Sakho.

Alors qu’il était sous contrat avec West Ham jusqu’en 2020, l’attaquant de 29 ans a été transféré à Rennes le 29 janvier 2018 pour 9 millions d’euros, un contrat de deux ans et demi. Il manque cruellement de temps de jeu! Pour cette saison 2019-2020, Diafra Sakho n’a disputé aucun match. Comptant seulement 3 matchs et un but inscrit en coupe de la ligue lors de la précédente exercice.

Prêté à Bursaspor en août 2018, son soucis de temps de jeu ne s’est pas réglé après 20 matchs disputés et 3 buts inscrits, le club turc est relégué. Il retourne en France sans vraiment trouver une place dans l’effectif de Julien Stephan qui selon fotmercato ne comptait vraiment pas sur lui. « Il s’entraîne très bien, en tout cas dans le groupe il est important parce qu’il a un rôle de conseil aussi et qu’il est très sage, qu’il a la bonne parole. Ensuite, dans le domaine offensif, on a un certain nombre de possibilités, on a de jeunes joueurs aussi. Je pense au petit Gboho, un attaquant qu’il faut développer. Mais Diafra est vraiment exemplaire et extraordinaire dans son comportement au quotidien ».

En contrat jusqu’en juin 2020, des clubs portugais ou encore du Golfe sollicitent ses services avait annoncé le président Olivier Létang. Il devrait faire son choix dés janvier. Il ne serait pas le seul selon L’Equipe qui a donné l’information aujourd’hui. « Des joueurs peu utilisés comme Diafra Sakho ou Souleyman Doumbia sont toujours en instance de départ ». En plus d’autres joueurs cités par le quotidien français qui annonce un mercato d’hiver rythmé au Roazhon Park.

