On reparle d’un transfert de Neymar (28 ans) en Espagne ce jeudi. Le quotidien espagnol AS explique que le Paris Saint-Germain aurait conclu un accord avec l’attaquant brésilien pour ne pas bloquer son départ vers le FC Barcelone si le club catalan tentait à nouveau de le recruter cet été.

Un accord avec Neymar ?

D’après le journal, le Paris SG a scellé un pacte avec sa star après l’échec de son départ vers la Catalogne l’été dernier : si l’Auriverde est impliqué à 100% durant toute la saison, alors le PSG ouvrira la porte. Mais pas à n’importe quel prix. AS annonce que la direction parisienne attend 170 millions d’euros pour lâcher Neymar. Une somme qui semble beaucoup trop élevée pour le Barça qui, comme la majorité des grands clubs, est fortement impacté par la crise liée à la pandémie de coronavirus. Les Blaugrana peuvent toutefois tenter d’intégrer des joueurs dans l’opération pour faire baisser la note.

Une vente comblerait les pertes de l’exercice

Sportivement, le Paris Saint-Germain préfère sans aucun doute conserver Neymar, mais un tel transfert permettrait de récupérer une grande partie des 222 M€ investis en 2017 pour le recruter. Il éviterait aussi une situation complexe l’été prochain, lorsque le Brésilien n’aura plus qu’un an de contrat s’il ne prolonge pas son bail d’ici-là. Une telle rentrée d’argent permettrait aussi au PSG d’éponger son déficit de l’exercice 2019-2020. Alors que les pertes avaient été évaluées à 215 M€, le Paris SG a réévalué ce chiffre à 170 M€, selon L’Equipe. En comptant les ventes (Nkunku, Nsoki, Trapp, Robail) et le bonus sur le transfert de Giovanni Lo Celso du Betis Séville à Tottenham, le déficit s’élèvera à environ 120 M€.