Prêté par Fulham à Galatasaray l’été dernier, Jean-Michaël Séri ne devrait pas poursuivre son aventure en Turquie. Après une saison sous les couleurs du club Stambouliote, l’international ivoirien pourrait faire son come-back en Angleterre.

Après une saison moins reluisante à Fulham, Séri a retrouvé son football en Super Lig Turque. Avec l’enchainement de belles prestations, les dirigeants des jaunes et rouges pourraient décider de lever l’option d’achat. Mais, le milieu de terrain de 28 ans aurait pris les devants pour son avenir. Selon Marca, le joueur n’aurait pas envie de continuer avec Galatasaray et miserait beaucoup plus sur un retour à Fulham.

Un retour chez les Cottagers pour rebondir ailleurs ? Avec un but et deux passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues en Turquie, Jean-Michaël Séri (sous contrat avec Fulham jusqu’en 2022) attise la convoitise de plusieurs clubs en Ligue 1. Il aurait pu signer à l’AS Monaco l’été dernier mais il a privilégié la piste Galatasaray.

Africa Top Sports

