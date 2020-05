La France, le pays natal et celui qui a révélé Nampalys Mendy. Ayant rejoint la Premier League et Leicester City en 2016, le Franco-sénégalais serait sur le point de retourner en Ligue 1. Ces dernières années, il joue très peu et a moins d’influences sur le jeu des Foxes. Ce qui pourrait précipiter son départ du royaume anglais.

Malgré sa forme non enviable, Mendy ne manque pas de courtisans. Annoncé la saison dernière dans le viseur de Saint-Etienne, le milieu de terrain de 27 ans pourrait signer dans le Forez cet été. Puisque l’intérêt des dirigeants Stéphanois referaient surface. Une information rapportée par Leicester Mercury.

D’après le média anglais, Saint-Etienne ne serait pas le seul club sur l’ancien joueur de l’OGC Nice. Udinese, Leeds ou encore Trabzonspor sont entre autres cités.

Notons que Nampalys Mendy n’a disputé cette saison que 6 rencontres toutes compétitions confondues.

Africa Top Sports

