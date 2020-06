Une semaine après avoir clamé son ambition de quitter Rennes, tout en confirmant son attirance pour l’OM, Mbaye Niang s’affiche en Une de L’Equipe ce lundi. Il y est question du fort intérêt marseillais en effet, mais aussi de celui de Tottenham.

« Niang s’y verrait bien ». « OM-Niang, coûte que coûte ». Dans son édition du jour, L’Equipe confirme l’intérêt réciproque entre l’OM et Mbaye Niang, qui existe depuis des mois et que le Sénégalais n’a pas cherché à cacher il y a une semaine au micro du Canal FOotball Club. « C’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a son histoire, une belle histoire. Ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir », confiait-il.

Et si Mbaye Niang se disait même prêt à faire un effort salarial, L’Equipe souligne que son salaire rennais (220 000 euros brut mensuels) est un salaire moyen à l’OM. S’il signait à Marseille, il gagnerait donc probablement plus qu’aujourd’hui. Mais le salaire de Niang n’est pas vraiment l’enjeu du dossier, à l’inverse de l’indemnité de transfert, estimée entre 20 et 30 millions. Une somme que l’OM ne peut pas poser sans avoir vendu au préalable.

Info intéressante, L’Equipe nous apprend qu’André Villas-Boas a déjà conversé avec Niang, un profil qu’il a validé, lui expliquant brièvement qu’en cas de signature à l’OM, il pourrait troquer son 4-3-3 de cette saison pour un 4-4-2 à plat. Payet, Niang, Benedetto, Thauvin… l’attaque marseillaise aurait fière allure sur le papier et AVB aurait prévu d’échanger de nouveau avec le Sénégalais dans les prochains jours.

Mais le quotidien français révèle aussi que l’OM n’est pas seul sur le dossier. Bilel Ghazi avait déjà évoqué durant le confinement l’intérêt d’un club du Top 8 européen pour Niang, sans en révéler l’identité. Il l’a fait ce lundi et il s’agit de Tottenham, qui aurait commencé à se positionner. L’avantage pour l’OM, c’est que les Spurs ne peuvent pas promettre une place de titulaire à Niang, Harry Kane étant le titulaire indiscutable en pointe.

Toujours selon L’Equipe, l’OL et l’AS Monaco ont aussi pris des renseignements sur le dossier Niang, sans aller plus loin pour le moment. Mais si l’OL et Monaco venaient à perdre cet été Moussa Dembélé et Wissam Ben Yedder, nul doute qu’ils reviendront à la charge pour le Rennais, à moins que ce dernier ait déjà signé à l’OM d’ici-là.

