Ce n’est plus un secret : Sadio Mané est sur les tablettes du Real Madrid. En effet, l’international sénégalais de Liverpool a bluffé Zidane depuis la finale de la Ligue des Champions 2018. Co-meilleur buteur de la Premier League en 2019, il remporte la même année, la Ligue des Champions et se classe 4è au ballon d’or. Le Ballon d’Or africain 2019 est l’un des meilleurs joueurs au monde que toutes les équipes aimeraient avoir. Mais sa signature au Real Madrid ne devrait pas se faire, contrairement aux rumeurs. Voici les raisons données par Afriquesports visité par Senego.

Sadio Mané au Real, il y a problème…

Tout d’abord, au Real Madrid, Zizou a plusieurs joueurs du même profil que le Sénégalais. L’Espagnol Marco Asensio de retour de blessure reste une pièce essentielle dans le dispositif du Français qui compte également sur Eden Hazard. Le Real Madrid peut-il débourser près de 150M£ pour signer Sadio Mané qui évolue au même poste qu’Eden Hazard, Marco Ansensio, Vinicius Jr, Rodrygo Goes ? C’est tout simplement absurde. Le Sénégalais n’a pas l’aura du Belge et peut-être pas le même talent. Dans le projet du Real, Eden Hazard reste la star et devrait bientôt avoir les clés de l’équipe. Ensuite, Marco Asensio est un atout essentiel de Zizou depuis son premier passage à la tête de l’équipe. Il est Espagnol et détient la confiance des socio et des supporters.

La vision de Florentino Perez est de construire l’avenir à partir des jeunes talents. Les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo Goes entrent en rotation au même poste pour grignoter quelques minutes. De toute évidence, Sadio Mané n’est pas une urgence de la maison blanche et à son poste, le club a du monde (Sans compter Isco, James Rodriguez, Bale, Lucas Vasquez et Kubo qui reviendra).

Les règlements ne permettent pas au Real de recruter Sadio Mané

L’autre raison qui empêche le Real Madrid de signer Sadio Mané est le quota d’extracommunautaires. Administrativement, il est impossible aujourd’hui pour le club de payer une forte somme d’argent pour un joueur de classe mondiale non Européen. Les clubs Espagnols ont droit à 3 joueurs non-UE (qui n’ont ni de passeport ni de nationalité européenne). Actuellement, Militao, Vinicius Jr et Rodrygo couvrent le quota du Real Madrid qui a usé de la malice pour inscrire Rodrygo. Le jeune Brésilien avait été inscrit à la dernière minute après la rapide naturalisation de Fédé Valverde. C’est ce règlement qui a même empêché Takefusa Kubo de jouer au Bernabeù cette saison. Même la nouvelle recrue hivernale Reinier n’est pas autorisée à jouer avec le Real. C’est moins grave car ils sont des jeunes joueurs.

Mais dépenser plus de 100M£ sur Sadio Mané (28ans) qui ne pourra pas jouer au Real Madrid reste une utopie. A la fin de la saison, le club va récupérer la perle Japonaise Kubo, la star Marocaine Archaf Hakimi et va devoir intégrer Reinier (tous les trois, ne disposent pas d’une nationalité européenne) sans mettre en vente l’un des trois occupants du quota (Vinicius, Miliato et Rodrygo) qui s’inscrivent dans le projet futur du club, un vrai casse-tête à venir.

James Rodriguez (Colombien) qui devrait quitter le navire n’est pas concerné car disposant de la nationalité Espagnole. Tout comme les Brésiliens Marcelo et Casemiro et de l’Uruguayen Fédé Valverde. Alors, le Real Madrid ne signera pas Sadio Mané.

