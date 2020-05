Meschack Elia au coeur d’une nouvelle sombre affaire? L’attaquant congolais est accusé d’avoir menti sur sa date de naissance. Il aurait donc 28 ans cette année.

C’est une licence qui a apparu en début de semaine sur les réseaux sociaux qui a attiré les attentions. On voit Elia né le 6 août 1992. Alors que les documents actuels du joueur mentionnent le 6 août 1997. Une nouvelle affaire qui vient jeter la confusion sur une incompréhension déjà existante.

Le TP Mazembe, l’ancien club d’Elia indique qu’il est né le 6 août 1996. Au sein de l’actuel club du joueur, les responsables lui font confiance. « On a vérifié les documents d’Elia, et tout est en ordre. Dans ce dossier compliqué, des gens cherchent visiblement à lui nuire, on lui veut du mal mais on ne peut pas accepter alors même qu’Elia est un professionnel exceptionnel et un type formidable« , réagit Albert Staudenmann, responsable de la communication des Young Boys Berne chez Footafrica365.

Par ailleurs, en conflit avec son ancien club de Mazembe, Elia bénéficie depuis le début de l’année d’une dérogation de la FIFA pour jouer en Suisse.

Africa Top Sports

L’article Meschack Elia : 28, 27, 23 ans, le Congolais a quel âge ? est apparu en premier sur Snap221.info.