A la sortie de son audience avec le Chef de l’Etat en mars dernier, Khalifa Sall a adhéré à l’unité nationale voulue par le Chef de l’Etat pour endiguer la progression du coronavirus. Aujourd’hui, le ton de l’ancien maire de Dakar est beaucoup moins conciliant. Khalifa Sall a indirectement critiqué la gestion de la crise, “nous invitons le gouvernement à plus de célérité, d’organisation et de méthode dans la gestion de la pandémie. Nous rappelons surtout l’impérieuse nécessité de transparence et de reddition des comptes”, écrit-il dans son message de Korité. Une pique qui ne saurait passé inaperçu, tellement l’ancien édile de la capitale est rare sur la scène politique et avare en parole depuis sa libération. Une posture que lui reproche une partie de ses militants hâte de redescendre sur le terrain politique et d’en découdre avec le régime. Khalifa Sall a-t-il finalement décidé de déclencher les hostilités ? En tout cas cette sortie n’est pas anodine…

