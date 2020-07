La victoire de Liverpool a mis fin à la misère de millions de fans à travers le monde qui ont attendu trois décennies pour que leurs chers Reds redeviennent champions d’Angleterre. Et Sadio Mané de leur envoyer un chaleureux message, de belles paroles…

La victoire du titre a été un peu aigre-douce, car en raison de la pandémie de la covid-19, les supporters ne sont pas autorisés à entrer dans les stades et il est impossible pour les joueurs de fêter avec eux, ce moment historique. En ces temps difficiles, Sadio Mane, sur le site du club, Liverpoolfc.com, a un message pour les supporters.

Un titre qui galvanise

“C’est un moment spécial et un moment unique, gagner le titre de champion. Cela faisait longtemps que nous attendions le titre et finalement, nous l’avons eu et vous pouvez voir à quel point les joueurs, le personnel, le manager, [les gens] autour du club, partout dans le monde, les supporters sont heureux.

“Le message que je dois dire [aux fans] est juste que nous savons à quel point ils nous manquent et à quel point nous leur manquons, donc c’est réciproque.

Célébrer prochainement le titre

“Je pense que tout le monde comprend la situation en même temps et ce n’est pas facile en ce moment, mais nous sommes juste là pour eux et nous ferons tout ce qui est possible pour les rendre plus fiers à chaque match.

“Et je pense que nous aurons le temps à l’avenir de célébrer à nouveau ce titre et de faire de belles fêtes et de bonnes choses ensemble, et de nous assurer que nous serons à nouveau prêts pour la prochaine saison”.

