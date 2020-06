La star argentine du Barça n’est plus qu’à deux unités d’atteindre les 700 buts en carrière.

Quelques mois après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi s’apprête à atteindre la barre des 700 buts dans son parcours professionnel (matches de clubs et sélection confondues). Il ne lui manque plus que deux unités pour cela. Le sextuple Ballon d’Or va tenter de les inscrire mardi lors de l’opposition entre le Barça et Leganes, et accrocher ainsi un autre record à son tableau de chasse.