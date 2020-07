L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des pluies et des orages dans les prochaines heures sur le territoire sénégalais.

Conditions…

“Au courant des prochaines 24h, les conditions resteront encore favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur l’extrême sud du pays. Sur le reste du territoire, le ciel restera nuageux à passagèrement nuageux par endroits”, annonce l’annonce l’Anacim.

Températures…

D’après l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, la chaleur sera moins sensible sur le pays et les températures maximales de la journée oscilleront entre 30°C à Cap-Skirring et 40°C à Podor, avec des visibilités globalement bonnes et des vents de secteur ouest à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.

Prochaines 48h…

“A partir des prochaines 48h, indiquent par ailleurs les prévisionnistes météo, de fortes activités convectives intéresseront les Guinées voisines et déborderont vers le Sud-ouest et Centre-ouest du pays”, poursuit l’Anacim.

