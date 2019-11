Formé dans un premier temps à Génération Foot, Sadio Mané a complété sa formation au FC Metz, avant d’y débuter sa carrière professionnelle. Chez les juniors, le natif de Bambali a eu à côtoyer l’actuel Marseillais Bouna Sarr. En deux années, les deux joueurs ont été les forces offensives des jeunes du club messin.

Lors d’un entretien avec Onze Mondial, Bouna Sarr a révélé qu’en équipe des jeunes, le staff technique misait beaucoup sur lui, plus que sur Mané. « On me mettait même plus en avant. Lui arrivait du Sénégal, c’était différent ». « Mine de rien, ça a été très vite pour lui. Il n’est resté que deux ans au club avant de signer en Autriche. J’avais une très bonne affinité avec lui », ajoute-t-il.

BIO DE LA SEMAINE

Issu de la classe moyenne sénégalaise, Omar Blondin Diop, admis au lycée Montaigne à Paris, puis à Louis Le Grand en hypokhâgne et khâgne avant d’entrer à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, fut « une des figures de la contestation étudiante de mai 1968 à Paris, en tant qu’adjoint de Daniel Cohn-Bendit, animateur du Mouvement du 22 mars, une organisation étudiante antiautoritaire et d’inspiration libertaire, fondée à la faculté de Nanterre 12 ».

Ce mouvement regroupait, notamment, des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes. Pour « activités subversives », Blondin Diop est exclu de l’École normale supérieure et expulsé de France, en 1969 (comme le fut Cohn-Bendit13)».

À Paris, il avait rencontré Jean-Luc Godard pour qui il joue son propre rôle dans La Chinoise (1967). À Dakar, le décès de ce « jeune militant marxiste-léniniste 14 » participa - entre autre - de la mobilisation de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, et des partisans de Mamadou Dia, pour enjoindre Senghor à démocratiser le régime 15 ».