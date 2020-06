L’attaquant Ibrahima Niane, seul élément du Fc Metz à être parti à l’étranger (dans son pays, le Sénégal) depuis le début la pandémie du Coronavirus, rentrera le 10 juin. Il pourra donc respecter l’isolement réglementaire avant la reprise de l’entraînement du club lorrain qui aura lieu au plus tôt le 25. Autorisé par le Fc Metz, quinzième de L1 et donc maintenu à la suite de l’arrêt de la saison, à se rendre au Sénégal (pour des raisons familiales) dès le début de la pandémie du Coronavirus, en mars, Ibrahima Niane sera de retour le 10 juin. L’attaquant international espoirs sénégalais (21 ans) pourra ainsi participer à la reprise de l’entraînement, dont la date exacte sera connue ce jeudi, qui aura lieu entre le jeudi 25 et le lundi 29 juin.

