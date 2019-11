On en sait un peu plus sur le meurtre de la dame Khady Sèye, poignardée à mort par son colocataire au quartier Madina Bakhiya de Touba, samedi dernier.

Plusieurs journaux revenus sur l’affaire, ce lundi, ont révélé que le meurtrier présumé, a confié aux enquêteurs que la Dame Khady Sèye, l’avait marabouté. Selon les mêmes sources, la défunte, âgée de 25 ans, était également enceinte de 4 mois.

Cheikhouna Diop a été exfiltré in extrémis par la police, face à la furie des populations qui voulaient le lyncher. Les forces de l’ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule et lui sauver la vie