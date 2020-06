Sur son compte instagram, l’ex-mannequin Antonella Roccuzzo a posté une photo en noir et blanc avec le commentaire suivant : « Together is how we move forward. Together is how we make change » (« C’est ensemble que nous avançons, c’est ensemble que nous faisons changer les choses »).

Publicité

Un témoignage artistique à la mémoire de George Floyd.

Pour rappel, c’est le 25 mai dernier que George Floyd un Afro-Américain de 46 ans avait été arrêté par la police, qui le soupçonnait d’avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. L’homme avait été interpellé violemment par les éléments de la police qui l’avaient menotté et plaqué au sol. L’un des agents avait alors maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. Pendant ce temps, la victime avait répété à plusieurs reprises « Je ne peux plus respirer », jusqu’à ce que mort s’en suive.

Crédit photo: afrikmag