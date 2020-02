Le tribunal de grande instance de Mbour siégeant en chambre criminelle n’a pu se pencher sur l’affaire du meurtre de Mamadou Top Thiombane, qui avait eu lieu à Santessou en 2017.

La chambre criminelle s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier au tribunal régional d’instance de Thiès. Où le dossier avait été enrôlé au début.

Pour rappel, le 10 septembre 2017, le jeune Mamadou Top Thiombane domicilié au quartier Santessou avait été égorgé lors de la sortie du Kankourang. C’était à la suite d’une altercation avec les accompagnants du Kankourang (protecteur mystique des circoncis), que le jeune homme a perdu la vie.

Serigne Abib Mboup et Mamadou Keita dit Pape Konaté respectivement accompagnateur principal du Kankourang et responsable de la cellule du quartier Santessou de la collectivité mandingue de Mbour avaient été interpellés et déférés au Parquet puis envoyés en prison avant de recouvrer la liberté.

