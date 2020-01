Les forces de l’ordre n’assurent pas la sécurité des citoyens. C’est la conviction du maire de Kahone qui déplore l’inadéquation des heures de patrouilles avec les heures auxquelles sont souvent perpétrés les crimes et autres délits.

« Les patrouilles sont faites entre 22 h et 23 h, au plus tard, jusqu’à minuit. Mais à ces heures-là, il ne se passe rien. Les crimes sont perpétrés entre 2h et 3 h du matin. Et à ces moments-là, les forces de l’ordre ont déjà terminé leurs patrouilles », a, en effet, souligné, Osseynou Senghor, le maire de Kahone sur la RFM.

Et de poursuivre, « le jour de l’agression perpétrée au domicile de Abdou Aziz Cissé, qui a couté la vie la vie à son fils Mohammed, il y a eu une patrouille. Mais c’était à 21 h et l’agression a eu lieu vers 2 h du matin ».