L’affaire du meurtre du nervi Ndiaga Diouf a subi un énième renvoi, ce mercredi, devant la Cour d’appel du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le juge a pris cette décision pour le retour des certaines citations. En effet, seul le prévenu Barthélémy Dias a répondu à la convocation de la partie civile qu’est la famille de Ndiaga Diouf et à la défense que sont les personnes impliquées dans la fusillade de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. La tenue de ce procès est prévue au 13 mai prochain.

En fait, devant le tribunal correctionnel de Dakar, Barthélémy Dias a été déclaré coupable de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention d’armes sans autorisation administrative. Il avait été condamné à 2 ans dont 6 mois de prison pour le meurtre du lutteur Ndiaga Diouf, le 22 décembre 2011. Ses co-prévenus, Habib Dieng et Babacar Faye ont écopé de la même peine pour lesdits délits. Une peine qui avait été couverte par la durée de leur détention préventive. En plus, ils devraient verser à la famille du jeune plombier, la somme de 25 millions de FCFA.

Samba Diouf alias ‘’Ndiol’’, Badara Guèye, Bocar Sy, Cheikh Diop, Seydina Oumar Mangane, Cheikh Mbackiyou Siby ont pris 2 ans assortis de sursis pour association de malfaiteurs, participation à un rassemblement illicite suivi d’actions diverses et vont allouer le franc symbolique au maire de Mermoz-Sacré-Coeur.

Dans ce dossier, la relaxe a été prononcée pour Abdoulaye Diène, Malick Thiombane, Hamath Guèye et Bocar Sy Doucouré.

Le parquet avait requis 10 ans de prison contre l’édile pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et le décernement d’un mandat de dépôt.