Le gouvernement du Sénégal n’aura pas de répit tant qu’il n’aura pas mis la main sur les coupables du meurtre du jeune américain, a annoncé le ministre de l’Intérieur hier lors de la cérémonie officielle du ziara Seydou Nourou Tall. L’américain a été inhumé hier à Médina Baye en présence de sa famille venue des Etats-Unis dont sa tante qui s’est convertie séance tenante à l’Islam.

Mouhamed Cissé a été tué ce mercredi suite à une attaque perpétrée chez lui par 6 malfrats. Ces derniers se sont emparés de la somme de 3000 dollars américains et 2 millions de francs CFA. Un meurtre qui soulève une fois de plus, la polémique autour de l’insécurité au Sénégal et du mauvais accueil dans les hôpitaux

IGFM