Dans un entretien accordé a nos confrères de L’observateur,le père du jeune mortellement poignardé à la plage de Malika reviens sur les faits et préconise l’application de la Charia pour stopper cette spirale de violence. »J’ignore comment il s’est retrouvé là-bas,mais je ne sais qu’il devait recevoir une commande .

Il est sérigraphiste et fait aussi la photographie .Il se débrouillait bien dans sa vie je m’en remets à Dieu .Et je pense que pour stopper cette spirale de violence qui se termine toujours par mort d’homme ,il faut une application stricte de la Charia.C’est Allah qui connait mieux l’homme ,et c’est lui qui nous conseille de tuer celui qui tue volontairement.J’estime que que c’est le seul moyen de stopper cette série de crimes et meurtres. »

Avec L’obs